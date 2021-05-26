وزير الداخلية الكويتي يبحث مع سفير المملكة موضوعات أمنية مشتركة

بحث وزير داخلية الكويت ثامر علي صباح السالم الصباح اليوم مع الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لا سيما المتعلقة بالشأن الأمني.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية في بيان صحفي إن وزير الداخلية رحب بسفير خادم الحرمين الشريفين، مؤكدا عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين.

من جانبه أعرب الأمير سلطان بن سعد بن خالد عن شكره وتقديره لدولة الكويت على روح التعاون الأخوي والمتميز الذي لمسه على المستويات كافة، مؤكدا أهمية الموضوعات التي تم بحثها خلال اللقاء.