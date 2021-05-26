الحوثي يقصف عشرات النساء والأطفال بصاروخ باليستي في مأرب

أطلقت مليشيا الحوثي المتمردة في اليمن، صاروخا باليستيا على أحياء سكنية غرب مدينة مأرب.

وسادت حالة من الاستنكار بين اليمنيين بسبب انتهاكات الحوثي بحق اليمنيين.

وعلق الإعلامي اليمني محمد الضبياني على الواقعة قائلا :” الاستهداف الصاروخي لمنزل وقرية الشيخ علي حسن بن غريب عضو مجلس الشورى وأحد كبار مشايخ عبيدة في محافظة مأرب عمل قذر ومدان”.

وأضاف أن القصف استهدف مساكن مدنية مكتظة بعشرات الأسر بما في ذلك النساء والأطفال لا علاقة لهم بالعمليات الحربية أو الملاحقات.

وأوضح أن عمليات من هذا النوع تعد جرائم حرب لا تسقط بالتقادم.