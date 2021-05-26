جيف بيزوس يتنحى عن منصب الرئيس التنفيذي لـ #Amazon في 5 يوليو

يتنحى جيف بيزوس، الرئيس التنفيذي لشركة أمازون، في الخامس من يوليو، ليحول دفة القيادة إلى رئيس الحوسبة السحابية آندي جاسي.

قال بيزوس اليوم في الاجتماع السنوي للمساهمين في أمازون، الذي عقد افتراضيًا: “لقد اخترنا هذا التاريخ لأنه مؤثر بالنسبة لي، وهو اليوم الذي تأسست فيه أمازون في عام 1994 ، أي قبل 27 عامًا بالضبط”.

أعلنت أمازون في فبراير أن بيزوس سيترك منصبه في وقت لاحق من هذا العام. سينتقل بيزوس إلى منصب الرئيس التنفيذي لمجلس إدارة أمازون، ومن المتوقع أن يخصص المزيد من الوقت لمبادرات مثل صندوق بيزوس إيرث ، وشركته الفضائية بلو أوريجين ، وواشنطن بوست وصندوق أمازون داي 1.