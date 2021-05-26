آل جابر يلتقي بالمدير الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر اليوم بالمدير الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر بالشرق الأوسط فابريزيو كاربوني.

وجرى خلال اللقاء مناقشة جهود ومبادرة المملكة للسلام في اليمن إضافةً إلى جهود المملكة الإغاثية والتنموية؛ لرفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني.