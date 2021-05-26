عاجل .. خادم الحرمين الشريفين يبحث مع سلطان عمان العلاقات الثنائية بين البلدين

استعرض خادم الحرمين الشريفين،الملك سلمان بن عبد العزيز،اليوم، في اتصال هاتفي مع سلطان عمان،هيثم بن طارق العلاقات الثنائية بين المملكة وسلطنة عمان

و أكدت وكالة الأنباء العمانية،قبل قليل أن الاتصال استعرض العلاقات الثنائية بين المملكة، والسلطنة، و أوجه التعاون القائم بينهما بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.