عاجل .. خادم الحرمين الشريفين يبحث مع سلطان عمان العلاقات الثنائية بين البلدين

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استعرض خادم الحرمين الشريفين،الملك سلمان بن عبد العزيز،اليوم، في اتصال هاتفي مع سلطان عمان،هيثم بن طارق العلاقات الثنائية بين المملكة وسلطنة عمان
و أكدت وكالة الأنباء العمانية،قبل قليل أن الاتصال استعرض  العلاقات الثنائية بين المملكة، والسلطنة، و أوجه التعاون القائم بينهما بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.