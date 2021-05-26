حريق مروع بملعب ريال مدريد

شبّ حريق مروع بملعب سانتياجو بيرنابيو الخاص بنادي ريال مدريد.

وقالت صحيفة ماركا الإسبانية، إن الملعب شهد إطلاق أجراس الإنذار، بعدما اشتعلت النيران فيه خلال أعمال إعادة بناء الملعب الأساسي للميرنجي.

وبحسب الصحيفة، فإنه تم السيطرة على الحريق دون أي خسائر مادية أو بشرية.

وكان ملعب سانتياجو بيرنابيو قد شهد أعمال تجديد منذ أشهر ، حيث يلعب ريال مدريد مبارياته في الفترة الماضية على ملعبه الفرعي، ألفريدو دي ستيفانو.