الفطر_الأسود يصيب 9000 شخص في الهند

أعلنت السلطات الهندية،اليوم، عن إصابة 9000 شخص بمرض “الفطر الأسود”.

و حذر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي من أن الهند لا تزال في بؤرة انتشار جائحة فيروس كورونا أو كوفيد-19، وأن الأزمة الصحية تزداد تعقيدًا بسبب ظهور العدوى الفطرية القاتلة.

ونقلت صحيفة “اكسبريس” البريطانية أن إصابات الهند بكوفيد-19 وصلت إلى 27 مليون شخص اليوم الأربعاء، وارتفع العدد الإجمالي للوفيات المسجلة بكورونا إلى أكثر من 311000 شخصاً.

ويعالج مسؤولو الصحة الآن تفشي الفطر الأسود في الآلاف من مرضى فيروس كورونا الحاليين والمتعافين، واعترف مودي بأن العدوى الفطرية القاتلة تشكل “تحديًا جديدًا”.

وأضاف إن عدوى الفطر الاسود نتيجة التعرض للفطر الموجود غالبًا في التربة والهواء والمخاط البشري.

ويمكن أن يسبب المرض اسوداداً أو تغيراً في لون الأنف، وعدم وضوح الرؤية أو ازدواجها، وألم في الصدر، وصعوبات في التنفس، وسعال دموي.

كما يمكن أن تضر الحالة أيضًا بجهاز المناعة ولها صلة وثيقة بمرض السكري.

وتُظهر البيانات الصادرة عن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن معدل وفيات الفطر الأسود يبلغ 54 بالمائة، لكن الخبراء حذروا من أن هذا قد يرتفع إذا لم يتم علاجه.

وتم الإبلاغ عن أكثر من 9000 حالة في جميع أنحاء الهند نهاية الأسبوع الماضي، تم الكشف عن نصفها تقريبًا في ولايتي جوجرات ومهاراشترا.

ويحتاج المرضى الذين يعانون من داء الفطر الأسود إلى حقنة وريدية مضادة للفطريات والتي يجب إعطاؤها يوميًا لمدة تصل إلى ثمانية أسابيع، لكن الارتفاع غير المسبوق في الاصابة أدى إلى نقص في الإمدادات الطبية.

ويعد الفطر الأسود ليس معديًا ولا يمكن أن ينتقل من إنسان إلى آخر، لكن يمكن أن ينتشر بسبب الجراثيم الفطرية الموجودة في الهواء أو في البيئة، والتي يكاد يكون من المستحيل تجنبها.