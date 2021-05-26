مقاضاة تركيا أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

اتهمت أرمينيا في دعوى قضائية لدى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تركيا بانتهاك حقوق الإنسان خلال مواجهات إقليم كاراباخ.

وأعلنت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تلقيها دعوى قضائية من أرمينيا ضد تركيا في التاسع من مايو الجاري.

و تتعلق الشكوى الأرمينية بالدور التركي خلال المواجهات التي وقعت في الفترة بين 27 سبتمبر و9 نوفمبر من عام 2020 بمنطقة كاراباخ، حيث تتهم أرمينيا تركيا بدعم القوات المسلحة الأذربيجانية خلال المواجهات.

وأعلنت المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان أنها ستبحث أولا ما إن كان بالإمكان قبول الطلب أم لا.

جدير بالذكر أن أرمينيا وأذربيجان سبق وأن تقدمتا ضد بعضهما البعض بطلب إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، حيث اتهمتا بعضهما البعض بانتهاك حقوق الانسان.

وخلال المواجهات التي اندلعت العام الماضي بمنطقة كاراباخ تمكن الجيش الأذربيجاني من استرداد الأراضي التي فقدها مطلع تسعينات القرن الماضي.

وأسفرت المواجهات عن مقتل أكثر من 6 آلاف شخص، وتوصلت الدولتان في التاسع من نوفمبر الماضي إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة روسية ودخل الاتفاق حيز التنفيذ في اليوم التالي.

وتتواصل المخاوف من تجدد المواجهات بالمنطقة، فقبل فترة قصيرة اتهمت أرمينيا أذربيجان بانتهاك حدودها غير أن السلطات الأذربيجانية قامت بتكذيب هذه الادعاءات.

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