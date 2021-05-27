ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس: لن نرضخ لضغط الـ”يويفا”

أصدرت أندية ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس بياناً مشتركاً، يوم امس الأربعاء، للتأكيد على عدم الرضوخ أمام ضغط الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، للقضاء على مساعيهم لإطلاق دوري السوبر الانفصالي.

تمسك الثلاثي بالمشروع الذي أطلقه 12 نادياً في البداية، فيما انسحبت بقية الفرق، بعد انتقادات لاذعة من الجماهير واتحادات اللعبة وحتى من الحكومات.

وأضاف بيان الأندية: هذا الموقف المقلق يشكل انتهاكاً صارخاً لقرار محكمة العدل التي أصدرت بياناً واضحاً يمنع “يويفا” من اتخاذ أي تصرف قد يعاقب الأندية المؤسسة لدوري السوبر، خلال استمرار الإجراءات القانونية.

وتابع: بناء عليه فإن الإجراءات الانضباطية التي بدأها “يويفا” غير مفهومة، وتعد هجوماً مباشراً ضد قواعد القانون، وتشكل قلة احترام لسلطة محكمة العدل.

وأوضح: بدلاً من اكتشاف طرق لتطوير كرة القدم عبر الحوار المفتوح، يتوقع “يويفا” منا التراجع عن الإجراءات القانونية الجارية، التي تشكك في احتكاره لكرة القدم الأوروبية.

وأُعلن عن انطلاق دوري السوبر بقيادة 12 نادياً مؤسساً، لكن تسعة أندية منها، وهي مانشستر يونايتد وليفربول ومانشستر سيتي وتشيلسي وتوتنهام هوتسبير وآرسنال وميلان وإنتر ميلان وأتلتيكو مدريد، قررت الانسحاب بعد التوصل لاتفاق مع “يويفا”.