أمريكا: إصابة ثلاثة شرطيين بالرصاص في تكساس

ذكرت شبكة (سي بي إس) الأمريكية اليوم الخميس، أن ثلاثة شرطيين أصيبوا برصاص رجل هدد بالانتحار في ولاية تكساس الأمريكية.

وذكرت الشرطة أنها تعاملت مع بلاغ بشأن شخص يهدد بالانتحار في منزل بمنطقة فلاور ماوند.

وعندما حاولت الشرطة دخول المنزل، أطلق الرجل الرصاص على عناصرها، مما أسفر عن إصابة ثلاثة منهم.

ونقل شرطيان إلى مستشفى محلي وهما في حالة مستقرة، وعولج المصاب الثالث في موقع إطلاق النار.

وردت الشرطة على إطلاق النار لكنها لم تتواصل مع الرجل منذ أن بادر بإطلاق النار ولم يعرف مصيره بعد.

ويأتي هذا الحادث بعد ساعات من مقتل 8 أشخاص في إطلاق نار بمدينة سان خوسيه بولاية كاليفورنيا الأمريكية. ووقع إطلاق النار في ساحة لصيانة القطارات.

وأعلنت السلطات أن موظفين بالإضافة إلى المشتبه به، وهو موظف سابق، من بين القتلى.