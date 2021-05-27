هبوط أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 عند 200 ريال

هبطت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الخميس 27 مايو/أيار 2021، بالتوازي مع انخفاض أسعار المعدن النفيس عالميا.

وتراجع سعر الجرام عيار 24 إلى 228.59 ريال (60.96 دولار) مقابل 228.95 ريال (61.05 دولار)، أمس.

كما هبط سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 200.02 ريال (53.34 دولار) مقابل 200.33 ريال (53.42 دولار)، أمس.

وشملت التراجعات سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 171.44 ريال (45.72 دولار) مقابل 171.72 ريال (45.79 دولار)، أمس.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 14 إلى 133.35 ريال (35.56 دولار)، مقابل 133.56 ريال (35.62 دولار)، الأربعاء.