السعودية تطرح مناقصة عالمية لاستيراد 720 ألف طن قمح

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب اليوم طرح المناقصة الثالثة لهذا العام لاستيراد كمية (720) ألف طن قمح للتوريد خلال الفترة (يوليو – سبتمبر2021).

وأوضح معالي محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبد العزيز الفارس أن الكمية المطروحة موزعة على (12) باخرة بواقع (4) بواخر لميناء جدة الإسلامي، و(4) بواخر لميناء ينبع التجاري، و(4) بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام.

وبين أن طرح هذه الدفعة يأتي في إطار خطة المؤسسة لتغطية الطلب المحلي من شركات المطاحن، والمحافظة على مستويات الخزن الاستراتيجي من القمح.

وقامت المؤسسة بداية هذا العام بترسية توريد كمية (650) ألف طن، فيما تقوم المؤسسة حاليا باستقبال كميات القمح المحلي الذي بدأ موسم استلامه في 4 أبريل 2021 وممتد حتى نهاية شهر أكتوبر المقبل، وهو ما يعزز المخزونات المحلية.