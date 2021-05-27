السعودية تستأنف التأشيرات السياحية قريبا.. وبروتكول لتسهيل السفر

تعتزم المملكة استئناف التأشيرات السياحية قريباً جداً بعد تعليقها قبل أشهر بسبب فيروس كورونا، كما تسعى المملكة أن ترتفع حصة قطاع السياحة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 10% بحلول عام 2030.

وقال مسؤول، إن المملكة تعمل أيضاً مع دول أخرى في الشرق الأوسط وأوروبا على بروتوكول موحد لتسهيل السفر، وفقاً لما ذكرته “بلومبرغ”.

ويعتبر تشجيع السياحة الخارجية عاملاً رئيسياً في جهود المملكة لتنويع اقتصادها. وفي سبتمبر 2019، فتحت حدودها بعد أن كانت لفترة طويلة واحدة من أصعب البلدان في العالم للزيارة ما لم يكن السفر لأداء الحج والعمرة.