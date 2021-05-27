بالشراكة مع “نفع” و “سكن”.. “الإسكان التنموي” يوفر 4000 وحدة سكنية في مكة

وقع برنامج الإسكان التنموي اتفاقية ثلاثية الأطراف مع جمعية نفع الخيرية في مكة المكرمة ومؤسسة الإسكان التنموي الأهلية “سكن” بهدف توفير 4000 وحدة سكنية للأسر الأشد حاجة في مكة المكرمة لتمكينهم من تملك المسكن بحضور ماجد الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

ووقع الاتفاقية المهندس أحمد القرعاوي وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للإسكان التنموي ومحمد دعيوه رئيس مجلس إدارة جمعية نفع الخيرية في مكة المكرمة وإبراهيم الغيهب عضو مجلس الأمناء لمؤسسة الإسكان التنموي الأهلية .

وأوضح البرنامج في بيان اليوم أن الاتفاقية تستمر 5 سنوات بهدف توفير الوحدات السكنية الملائمة للأسر الأشد حاجة في مكة المكرمة ضمن الأسر المسجلة لدى جمعية نفع الخيرية في مكة المكرمة وفقا لآلية الدعم المعتمدة من قبل منصة “جود الإسكان” وذلك امتداداً للتعاون المستمر بين الجهات التنموية لتحقيق الاستقرار الأسري للمستفيدين وزيادة تملك الأسر السعودية من خلال توفير الوحدات السكنية في عدد من مدن ومحافظات مناطق المملكة للأسر الأشد حاجة.

من جانبه أشاد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان بجهود برنامج الإسكان التنموي في توفير المساكن المناسبة للأسر الأشد حاجة بالشراكة مع الجمعيات الخيرية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حول المملكة. مؤكدا على تقديره لما تقوم به من جهود تنموية ومجتمعية لتنمية الجوانب الاقتصادية والاجتماعية للأسر الأشد حاجة.

وأعرب عن شكره للقائمين على جمعية نفع الخيرية ومؤسسة “سكن” لدورهم في تطوير الشراكة لمرحلة أكبر تتوج اليوم بتوقيع اتفاقية تكاملية جديدة تهدف لتمكين 4000 أسرة من مستفيدي الجمعية من تملك مساكنهم وبقيمة تتجاوز 1.3 مليار ريال.

وأوضح أن أهمية الاتفاقية تأتي كونها متوافقة مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 لرفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي من 1% إلى 5% في ظل الاهتمام المستمر من القيادة ما يسهم في تعزيز جودة الحياة للأسر المستهدفة في مكة المكرمة وتنمية أفرادها اقتصاديا واجتماعيا برعاية الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير مكة المكرمة ونائبه الأمير بدر بن سلطان.

وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية نفع الخيرية دور الاتفاقية التي تعد الأكبر من نوعها في المنطقة لإدخال السرور والسعادة على الأسر المستحقة للدعم السكني من الأرامل والأيتام والمحتاجين لتعزيز الاستقرار النفسي لهم من خلال توفير السكن. لافتا إلى أن الاتفاقية خطوة للتعاون المستقبلي لتحقيق تطلعات القيادة.

وشملت الاتفاقية إيجاد آلية تشاركية بين الأطراف الثلاثة لتسهيل تملك الأسر المحتاجة للوحدات السكنية ضمن خيارات وحلول متنوعة وتعزيز مشاركة أفراد المجتمع في دعم توفير المسكن الأول للأسر ضمن منصة “جود الإسكان” بالشراكة مع القطاع الحكومي وغير الربحي لتمكين الأسر الأشد حاجة من الحصول على المسكن الملائم بهدف تحقيق الأمان الاجتماعي لها وزيادة نسبة التملك السكني للأسر السعودية وفق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية 2030 ورفع نسبة مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي بالمملكة.