ريال مدريد يعلن رحيل زيدان

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني رحيل زين الدين زيدان من منصب المدير الفني.

وقال النادي في بيانه:”أعلن نادي ريال مدريد أن زين الدين زيدان قرر إنهاء مرحلته الحالية كمدرب لنادينا، حان الوقت الآن لاحترام قراره وإبداء تقديرنا لمهنيته وتفانيه وشغفه في كل هذه السنوات ، وما يمثله شخصيته لريال مدريد”.

“زيدان هو أحد أعظم أساطير ريال مدريد وأسطورته تتجاوز ما كان عليه كمدرب ولاعب في نادينا. إنه يعرف أنه في قلب ريال مدريد وأن ريال مدريد هو وسيظل دائما منزله”.

وينتهي عقد زيدان مع ريال مدريد بنهاية موسم 2021-2022 لكن يبدو أنه قرر ترك تدريب الفريق الآن.