الحاجة لمهنة التمريض في العالم والسعودية

يبلغ عدد التمريض في العالم 20 مليون ممرض ووممرضة وهو ما يشكل أكبر مهنة مهنية صحية في العالم كما يشكل التمريض أكبر مهنة في قطاع القطاع الصحي في العالم من بين المهن الصحية الأخرى حيث يشكل ما نسبته 59% من المهن الصحية.

وتقول منظمة الصحة العالمية في تقريرها عن حاله التمريض في العالم انه بحلول عام 2030 يتوقع أن تحتاج الدول والمجتمعات إلى كادر تمريض لتعويض النقص المتوقع ومعالجة التوزيع غير العادل للممرضات في جميع أنحاء العالم وان هناك احتياج بحد أدنى يبلغ 6 مليون وظيفة ممرض وممرضـة جديدة حتى 2030 وهذا يشكل تحديا كبيرا ويتطلب أن توفر الدول والحكومات امكانيات ضخمة لتخريج هذه العدد الكبير من الاحتباج التمريض.

وتطالب بتوفير الكليات ومدارس التمريض والكوارد التعليمية لهذه المهنة مقدمة من أهداف التنمية المستدامة في دول العالم .

ويأتي الاستثمار في التعليم الصحي في الوقت الذي يشهد فيه العالم التزامًا سياسيًا غير مسبوق بالتغطية الصحية الشاملة.

وتظهر أهمية التمريض الحيوية انها تمثل الفئة الفاعلة للرعاية الصحية لكل المجتمعات والأفراد الذين تضرروا من هذه الصراعات والأمراض الوبائية المعدية في الوقت الحاضر مثل جائحة كورونا فكانوا في الخطوط الأولى في مواجهة هذه الأزمة العالمية الصحية

وبالنسبة لوضع المملكة العربية السعودية التمريضي ذكر تقرير صادر من هيئة التخصصات الصحية أن العدد الإجمالي لكليات التمريض (حكومي وخاص) في المملكة العربية السعودية = 39 كلية (25 كلية حكومية / 14 كلية خاصة).

وبلغ إجمالي عدد الطلبة المقيدين في كليات التمريض (ذكور وإناث): 17,085

اما إجمالي عدد الممرضين المصنفين من قبل الهيئة على درجة “أخصائي” سعوديين وغير سعوديين (ذكور وإناث) 30,954

وتشير الدراسة انه تـم عمـل تنبـؤ إحصائـي للممرضيـن خـلال الخمـس سـنوات القادمـة (2022) مـن واقـع الطلبــة الســعوديين المقيديــن فــي برامــج البكالوريــوس فــي كليــات التمريــض داخــل وخــارج المملكــة، و التنبــؤ للخمــس سـنوات التي تليهـا(2027م)

وسوف يبلغ عـدد الممرضيـن السـعوديين فـي عـام 2027م 26,222 ممـرض وممرضـة فـي الوقـت الـذي تحتـاج فيـه المملكـة

إلـى إضافـة 185,722 ممـرض وممرضـة غيـر سـعودي مـن فئـة أخصائـي لتحقيـق نسـبة 1:200 (ممـرض إلـى عـدد مـن السكان).

وفــي ظــل النتائــج الســابقة وعــدم تغيــر المعطيــات الحاليــة هنــاك حاجــة إلــى زيــادة عــدد اســتقطاب اخصائــي تمريــض مـن خـارج المملكـة بنسـبة5.7%سـنويًا ، وذلـك للمحافظـة علـى نسـبة 1:200 (أخصائـي تمريـض: لعـدد 200 مـن السـكان) في برامج دراســات عليــا حاليــًا داخــل وخــارج المملكــة إلــى 956 ممــرض + 333 ممــرض متخصــص ســابق = 1,289 ممـرض سـعودي متخصـص بنسـبة 13% مـن إجمالـي عـدد الممرضيـن السـعوديين مـن حملـة مؤهـل البكالوريـوس 2022م.