“هيئة الترفيه” تعلن عودة الفعاليات الترفيهية وفق البروتوكولات الصحية الخاصة

أعلنت الهيئة العامة للترفيه برئاسة تركي آل الشيخ، اليوم، عن عودة الفعاليات الترفيهية وفق البروتوكولات وبما يضمن سلامة الجميع.

وقالت إن القرار جاء بعد التنسيق بين الهيئة واللجنة المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا المستجد.

واشترطت الهيئة، دخول المحصنين وفق الحالة في تطبيق توكلنا، وتطبيق التباعد بين الحضور والالتزام بالإجراءات الاحترازية، وألا تزيد نسبة الحضور على 40% في الفعاليات المقامة بالأماكن المفتوحة، مع اقتصار بيع التذاكر إلكترونيا لجميع الفعاليات.

للاطلاع على الدليل كامل يمكن الدخول على هذا الرابط: http://bit.ly/3bVlJVu