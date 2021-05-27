القبض على مواطنين تورطا في سرقة مركبة بداخلها امرأة بحي طويق في الرياض

صرح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الرياض، بأنه إشارة إلى المقطع المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله قيام أحد الأشخاص بسرقة مركبة بداخلها امرأة أثناء توقفها بوضع التشغيل بإحدى الطرق الفرعية بحي طويق غرب مدينة الرياض، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تمكن الجهات المختصة بشرطة منطقة الرياض، من تحديد هوية الجاني والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، كما تم القبض على مواطن آخر بالعقد الرابع من العمر لمشاركته المتهم الأساسي في الجرم.

وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهما، أقرا بما نسب إليهما وتم التوصل إلى موقع إخفاء المركبة المسروقة واستردادها، وجرى إيقافهما تمهيدا لاستكمال الإجراءات النظامية.