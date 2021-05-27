الفيصلي و #التعاون يتنافسان للظفر بأغلى الكؤوس #التعاون_الفيصلي #نهائي_أغلى_الكؤوس

برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين، تُقام في تمام التاسعة من مساء اليوم، مواجهة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بين فريقي الفيصلي والتعاون على استاد الملك فهد الدولي بالرياض، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض.

وتعد المشاركة هي الثانية للفيصلي في نهائيات أغلى الكؤوس، حيث حل وصيفاً في نسخة الموسم الرياضي 2017/2018 عقب خسارته أمام الاتحاد في الأشواط الإضافية بنتيجة 3-1.

فيما وصل التعاون للمرة الثالثة إلى نهائي البطولة، ويسعى لإضافة اللقب الثاني لخزينته عقب أن توج بطلا في الموسم الرياضي 2018/2019.