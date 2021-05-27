وفاة الشيخ الجليل ورجل الأعمال “عبدالله بن إبراهيم السبيعي”

توفي اليوم رجل الأعمال السعودي الشيخ عبدالله بن إبراهيم بن محمد السبيعي.

عن 100 عامٍ قضاها في البرِّ والخير والعطاء والإحسان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

يُذكر أن الشيخ عبدالله بن إبراهيم السبيعي ولد في عام 1923 م في مدينة عنيزة، وهو مؤسس شركة عبدالله إبراهيم محمد السبيعي (إيمز) القابضة والتي تملك وتدير مشاريع متنوّعة من الاستثمارات في قطاعات مختلفة كالقطاع العقاري، والصناعي، والتعليمي، وقطاع التجزئة ، والفندقة، وقطاع الاستثمارات المالية.

والشيخ عبداالله من مؤسسي بنك البلاد مع أخيه المرحوم الشيخ محمد بن إبراهيم السبيعي الذي توفي عام 2017.

عُرف الشيخ رفقة أخيه بأعمال البر والخير وأسس هو وشقيقه واحدة من أكبر المؤسسات الوقفية المانحة للمشاريع الدعوية والخيرية والتنموية .

وتتقدم الوئام بواجب العزاء لأسرة الفقيد، ونسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته و أن يلهم أهله الصبر و السلوان