مجلس الأمة الكويتي يقر مبدئيا قانون مناهضة التطبيع مع إسرائيل

أقر مجلس الأمة الكويتي، اليوم، قانون مناهضة التطبيع مع “الكيان الصهيوني من حيث المبدأ”، وأعاد تقرير القانون إلى اللجنة الخارجية البرلمانية.

ووافق المجلس، على توصية بـ “تكليف الشعبة البرلمانية باستمرار جهودها لطرد وفود الكيان الصهيوني من المحافل الدولية المشارك فيها البرلمان الكويتي”.

وأعرب رئيس المجلس مرزوق الغانم، في بيان تلاه، عن “رفض الممارسات والجرائم المرتكبة من الكيان الصهيوني إزاء الشعب الفلسطيني”.

كما أعرب نواب الأمة، خلال جلسة خاصة اليوم، عن مواقفهم التي تعكس الدعم الشعبي الكويتية المطلق للقضية الفلسطينية.