عاجل.. #الفيصلي بطلا لكأس الملك على حساب #التعاون #التعاون_الفيصلي #كاس_خادم_الحرمين_الشريفين #نهائي_أغلى_الكؤوس

فاز الفيصلي على نظيره التعاون 3 – 2 ليتوج بكأس خادم الحرمين الشريفين.

وانتهت أحداث الشوط الأول من مباراة التعاون والفيصلي في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بتقدم سكري القصيم بهدفين لهدف.

وكان الكاميروني لياندرو تاوامبا نجح في إحراز الهدف الأول لسكري القصيم بالدقيقة الـ15 من ضربة رأسية متقنة بعد عرضية جيدة من اللاعب كاكو.