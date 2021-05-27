عاجل.. #الفيصلي بطلا لكأس الملك على حساب #التعاون #التعاون_الفيصلي #كاس_خادم_الحرمين_الشريفين #نهائي_أغلى_الكؤوس

فاز الفيصلي على نظيره التعاون 3 – 2 ليتوج بكأس خادم الحرمين الشريفين.
وانتهت أحداث الشوط الأول من مباراة التعاون والفيصلي في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بتقدم سكري القصيم بهدفين لهدف.
وكان الكاميروني لياندرو تاوامبا نجح في إحراز الهدف الأول لسكري القصيم بالدقيقة الـ15 من ضربة رأسية متقنة بعد عرضية جيدة من اللاعب كاكو.
ونجح اللاعب تفاريس في إحراز هدف التعادل للفيصلي من ركلة جزاء بالدقيقة الـ40.
وقبل النهاية بدقيقة، تمكن سكري القصيم من إحراز الهدف الثاني عبر اللاعب كاكو من ركلة جزاء بالدقيقة الـ44.
وتمكن تفاريس من تسجيل الهدف الثاني والتعادل للفيصلي بالدقيقة 60 وسط غفلة دفاعية من التعاون، ليسدد كرة متقنى على يمين حارس السكري ثم الثالث في الدقيقة 92.
ونيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حضر صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، إلى ملعب الملك فهد الدولي لحضور نهائي كأس الملك.