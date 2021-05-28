من جديد… بلاتيني يفتح النار على الفيفا والاتحاد الاوروبي

أكد الفرنسي ميشيل بلاتيني، أن “فيفا” و”يويفا” يعتقدان أنهما يملكان كرة القدم، وذلك في مقابلة مع صحيفة ليكيب، تحدث فيها عن أزمة دوري السوبر الأوروبي، وكذلك مقترح إقامة المونديال كل عامين، وعودة كريم بنزيما للمنتخب الفرنسي.

يعتقد الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (2007-2015)، أن المؤسسة أدارت مسألة “سوبر ليغ” بشكل سيء”، وبالتحديد اتهم رئيسها الحالي ألكسندر تشيفرين بأنه تصرف بطريقة سخيفة، حين أهان رؤساء الأندية الكبرى.

وقال اللاعب الفرنسي السابق: الأندية الكبرى تريد الرحيل منذ 40 عاماً، حين تكون رئيساً لـ”يويفا” عليك أن تتوقع الأمور قبل حدوثها، لا أن تجد نفسك أمام الأمر الواقع”.

واعتبر بلاتيني أن مشروع “سوبر ليغ” انهار بسرعة كبيرة، لأن مسؤوليه قدموا الأمر بشكل سيء للغاية، بالإضافة لحقيقة أن وسائل الإعلام والمشجعين، وخاصة الإنجليز كالمعتاد، والمدربين كانوا ضد الأمر.

كما وصف الإصلاحات المراد تطبيقها في “التشامبيونز ليغ” بأنها هراء لا معنى له، لأنها ستطيل دور المجموعات الذي لا يهتم به أحد”.

على جانب آخر، أظهر بلاتيني معارضته لفكرة إقامة المونديال كل عامين، مشيراً إلى أن إقامة كأس العالم كل 4 أعوام شيء تاريخي، أمر فريد وذو قيمة”.

وأكد نجم منتخب فرنسا السابق، الذي ندد بعدم دعوته لأي مباراة في نسخة كأس “يورو” المقبلة، برغم أن إقامتها في عدة دول بـ”القارة العجوز” كانت فكرته هو، أنه على عكس ما يعتقده “فيفا” و”يويفا” لكرة القدم ليست ملكاً لهما”.

وحول عودة مهاجم ريال مدريد، كريم بنزيما لمنتخب فرنسا، بقرار من مدرب “الديوك” ديديه ديشامب، بسبب تورطه في قضية ابتزاز زميله ماتيو بالبوينا، قال بلاتيني: “الجميع يعلم أن بنزيما يستحق أن يكون في المنتخب الفرنسي لجدارته الرياضية”.

وأضاف: “إذا لم يتم استدعائه من قبل، فكان هذا لأسباب أخرى غير كرة القدم، هذه سياسة”.

وأبرز أن وجود بنزيما سيكون له تأثير جيد على أداء النجم الشاب كيليان مبابي، لاعتباره أن بنزيما يمتلك موهبة مزدوجة تتمثل في اللعب بشكل جيد مع الآخرين، وجعل الآخرين يلعبون بشكل جيد”.