شاهد التفاصيل: #وظائف_شاغرة في جامعة الملك خالد

أعلنت المدينة الطبية بجامعة الملك خالد عن رغبتها في التوظيف على وظائف برنامج التشغيل الذاتي للمدينة الطبية .

وبحسب التفاصيل فإن الوظائف وفق الشروط التالية:

مدير عام الشؤون المالية والإدارية- مشرف مستودعات ومخازن-موظف مشتريات

موظف مراقبة المخزون-مدير عام الخدمات المساندة-مهندس سلامة.

مهندس صيانة-موظف موارد بشرية-موظف موارد بشرية (مراقبة الدوام)-موظف شؤون قانونية-مدير إدارة موارد بشرية-موظف علاقات عامة.

موظف استقبال-موظف خدمات-مدير مكتب-سكرتير-طبيب نائب في الطب الباطني-

طبيب مقيم باطنة-طبيب نائب عناية مركزة للكبار-طبيب مقيم عناية مركزة للكبار-

صيدلاني-صيدلي أول.

أخصائي أشعة-أخصائي علاج تنفسي-موظف استقبال في العيادات-أخصائي خدمات طبية طارئة-أخصائي جودة-أخصائي إدارة المعلومات الصحية (السجلات الطبية).

أخصائي معلوماتية صحية-فني سجلات صحية/فني سجلات طبية-أخصائي وبائيات-

أخصائية تمريض-مبرمج ومطور مواقع ويب-مسؤول أول مركز البيانات-مهندس شبكات.

ومن ضمن الشروط العامة للوظائف أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

أن يكون المتقدم لائقاً صحياً و أن يكون التقديم إلكترونياً عن طريق الموقع المذكور ويتم تسجيل البيانات على مسؤولية المتقدم أو المتقدمة وإرفاق كامل المستندات والوثائق المطلوبة بصيغة pdf.

لا يسمح بالتقديم على أكثر من وظيفة واحدة وينتج عن مخالفة ذلك استبعاد المتقدم.

ألا يكون المتقدم أو المتقدمة مفصولاً من جهة أخرى لأسباب تأديبية أو صدر بحقه حكم شرعي.

إرفاق شهادات الخبرة التي تكون في مجال تخصص الوظيفة المتقدم عليها إن وجدت، مع مصادقة شهادات الخبرة.

اجتياز الاختبار أو المقابلة الشخصية حسب ما تراه المدينة الطبية بالجامعة وإرفاق صورة من وثيقة التخرج والسجل الأكاديمي والهوية الوطنية.

إرفاق ترجمة لأي شهادة بغير اللغة العربية من مكتب معتمد وفي حال الحصول على الشهادة الدراسية والخبرات من خارج المملكة يلزم معادلة الشهادة من وزارة التعليم وتصديق الخبرات.

بالنسبة للوظائف الصحية يشترط وجود تصنيف ساري المفعول من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

ويبدأ التقدم للوظائف من يوم الجمعة الموافق (16/10/1442 هـ) الموافق (28/05/2021 م) وينتهي بنهاية يوم الأحد الموافق (25/10/1442هـ) الموافق (06/06/2021 م).

وللاستفسارات يرجى التواصل من خلال الإيميل: [email protected]