تتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية… أسعار #النفط فوق 69 دولاراً

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الجمعة متجهة نحو تسجيل مكاسب أسبوعية، وسط تفاؤل بتعافي الطلب العالمي على الوقود في الربع الثالث من العام الجاري.

وتشير تقديرات المحللين إلى أن مستويات الطلب العالمي على النفط قد تصل إلى 100 مليون برميل يوميًا في الربع الثالث من العام الجاري تزامنًا مع موسم الرحلات في أوروبا والولايات المتحدة وذلك بعد تطبيق برامج تطعيم واسعة الانتشار، وفقًا لوكالة “رويترز”.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم يوليو بنحو 0.2% مسجلة 69.33 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:05 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما زادت عقود خام “نايمكس” الأمريكي تسليم يوليو بنسبة 0.3% عند 67.06 دولار للبرميل.

ومن المقرر أن تصدر “بيكر هيوز” بيانات منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة عن الأسبوع الجاري في وقت لاحق اليوم.