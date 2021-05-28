سلطنة عمان: الشرطة تقبض على 13 شخصاً أضرموا النار بالممتلكات العامة

قالت شرطة عمان السلطانية إن ‏قيادة شرطة محافظة البريمي استوقفت 13 شخصاً لتورطهم بإضرام النار في أماكن وممتلكات عامة.

وأكدت أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، وفقاً لما ذكره موقع صحيفة “الشبيبة العمانية” اليوم الجمعة.

يأتي ذلك، بعد توقيف عدة أشخاص أمس الخميس، أيضاً لتورطهم في قطع الطرق والاستيلاء على مركبات النقل والاعتداء على المارة والشروع في تخريب الممتلكات العامة والخاصة ومنها المحلات التجارية، بحسب ما أفادت الشرطة، مضيفة أن بعضهم عمد إلى السطو على محلات وإضرام النار فيها.

وكانت السلطنة شهدت تجمعات محدودة للمطالبة بإيجاد فرص عمل.