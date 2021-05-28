الفيفا: إلغاء نتائج كوريا الشمالية بعد انسحابها من تصفيات #كأس_العالم

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” إلغاء نتائج كوريا الشمالية في الدور الثاني من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، بعد انسحابها في وقت سابق من الشهر الحالي.

وأكد الاتحاد الآسيوي انسحاب كوريا الشمالية في 15 مايو وهو ما تبع قرارها بعدم المشاركة في أولمبياد طوكيو بسبب جائحة فيروس كورونا.

وكانت كوريا الشمالية في المجموعة الثامنة بجانب جارتها كوريا الجنوبية ولبنان وتركمانستان وسريلانكا.

وبعد إلغاء نتائج كوريا الشمالية تتصدر كوريا الجنوبية المجموعة بسبع نقاط متساوية مع لبنان.

وكانت تركمانستان في الصدارة قبل ذلك بفضل انتصارها 3-1 على كوريا الشمالية في نوفمبر 2019، لكنها ستتراجع الآن إلى المركز الثالث بست نقاط.

واضطر “فيفا” والاتحاد الآسيوي إلى تعديل نظام التأهل إلى الدور الثالث من التصفيات.

وسيتأهل المتصدر من كل مجموعة بالإضافة إلى أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثاني.

وقال الاتحاد الآسيوي في بيان: “نتائج المباريات بين صاحبي المركزين الثاني والخامس في المجموعات من الأولى وحتى السابعة لن تحتسب من أجل ضمان مقارنة عادلة بين كل أصحاب المركز الثاني”.

وتُستأنف التصفيات المؤهلة لكأس العالم اليوم الجمعة، بعد فترة توقف طويلة بسبب الجائحة حيث تلعب اليابان ضد ميانمار.

وتعود مباريات المجموعة الثامنة في 5 يونيو حيث يلعب المنتخب اللبناني ضد تركمانستان فيما تلعب كوريا الجنوبية، التي تستضيف مباريات المجموعة، ضد سريلانكا.