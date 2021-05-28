إغلاق سفارة أستراليا في أفغانستان.. ومخاوف من خطوات مماثلة

تغلق أستراليا الجمعة سفارتها في أفغانستان بسبب مخاوف من الوضع الأمني في العاصمة كابول عند انتهاء الانسحاب الجاري للقوات الأميركية البلاد، ما يكشف قلق البعثات الأجنبية وموظفيها المحليين في هذا البلد الذي مزقته الحرب.

وستضطر السفارات الأجنبية على الأرجح لتغيير طريقة عملها بشكل جذري مع انتهاء انسحاب 2500 عسكري أميركي ما زالوا موجودين في أفغانستان، بحلول ذكرى اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر 2001 التي كانت سببًا في الغزو الأميركي وفي أطول حرب يشهدها هذا البلد.

يتصاعد القلق بين آلاف الموظفين الأفغان الذين يعملون في سفارات ويخشون أعمالا انتقامية من حركة طالبان التي تعتبرهم خونة.

وتؤكد السلطات الأفغانية أنها قادرة على منع طالبان من الاستيلاء على السلطة بقوة السلاح، لكن المتمردين الذين يواجهون يوميا قوات الأمن حققوا تقدما كبيرا على الأرض في الأشهر الأخيرة.

وتسيطر حركة طالبان بشكل كامل أو جزئي على آلاف المناطق وبدأت تطويق العديد من المدن الكبرى في تكتيك مماثل لذاك الذي اتبعته عند استيلائها على السلطة في 1996.

ويرى مراقبون أن المقاتلين الإسلاميين المتشددين ينتظرون بما انتهاء الانسحاب الأميركي قبل شن هجوم كبير.

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون الثلاثاء إغلاق السفارة “موقتا” اعتبارا من 28 أيار/مايو “بسبب الانسحاب العسكري الدولي الوشيك من أفغانستان” الذي يوجد “بيئة أمنية غامضة تزداد غموضا”.

وأضاف موريسون “سنستأنف وجودنا الدائم في كابول عندما تسمح الظروف بذلك”.

حاولت حركة طالبان تهدئة القلق من خلال التشديد على أنها “لن تشكل أي تهديد” للدبلوماسيين وعمال الإغاثة الأجانب، وأنها ستوفر لهم “بيئة آمنة لأنشطتهم”.

لكن السفارات والمنظمات غير الحكومية لم تنس السلوك الوحشي للإسلاميين المتطرفين عندما استولوا على كابول في 1996.

فقد اقتحموا خصوصا مجمع مباني الأمم المتحدة حيث اعتقلوا آخر رئيس شيوعي للبلاد نجيب الله أحمدزاي الذي قاموا بتعذيبه وقتله. بعد ذلك بعامين كانت طالبان مسؤولة عن مقتل عشرة دبلوماسيين إيرانيين في قنصليتهم في مزار الشريف المدينة الكبيرة في شمال البلاد.

وكتبت صحيفة ذا تلغراف البريطانية أن المملكة المتحدة تستعد لإجلاء مئات من موظفي سفارتها مع عائلاتهم، مشيرة إلى رغبتها في ألا تتكرر مأساة سقوط سايغون في 1975 الذي أدى إلى عمليات إجلاء فوضوية بمروحية، متحدثة عن سقوط عاصمة فيتنام الجنوبية.

كما أعلنت الولايات المتحدة أنها تستعد لإجلاء مترجميها الأفغان. وقال رئيس أركان الجيوش الأميركية الجنرال مارك مايلي “ندرك أن هناك عددا كبيرا من الأفغان الذين دعموا الولايات المتحدة والتحالف وأنهم قد يكونون في خطر”.

وأضاف “من المهم جدا أن نفعل كل ما هو ضروري لضمان حمايتهم وإذا لزم الأمر لإجلائهم إذا كان هذا ما يريدونه”.

حصل أكثر من 18 ألف أفغاني و45 ألفا من أفراد أسرهم المباشرة بالفعل على تأشيرات وهاجروا إلى الولايات المتحدة في إطار برنامج للمترجمين الفوريين وأفراد العمليات الخاصة والذين جازفوا بالعمل مع الولايات المتحدة.

لكن 18 ألف طلب ما زالت قيد الدراسة.