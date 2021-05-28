تراجع الليرة التركية إلى مستوى قياسي مع تزايد الضغوط عليها

تراجع سعر الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديد اليوم الجمعة، حيث تأثرت قيمتها بضغوط تحسن العائد على سندات الخزانة الأمريكية والمخاوف بشأن عدم استمرار السياسة النقدية فائقة المرونة لاحتواء المخاطر التضخمية المتزايدة.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى تراجع سعر الليرة اليوم بنسبة 1.1% إلى 8.598 ليرة لكل دولار في الوقت الذي ارتفع فيه العائد على سندات الخزانة الأمريكية، مما قلص جاذبية الأصول الأعلى مخاطرة، وعملات الدول الصاعدة مثل تركيا.

كان البنك المركزي التركي أبقى خلال اجتماعه في وقت سابق هذا الشهر على سعر الفائدة الرئيسية عند مستوى 19% وذلك للمرة الثانية على التوالي، مشيرا إلى ارتفاع وتيرة زيادة أسعار المستهلك في البلاد.

وفقدت الليرة التركية نحو 13% من قيمتها خلال الأشهر الثلاثة الماضية، لتصبح أكثر عملات الاقتصادات الصاعدة تراجعا خلال هذه الفترة، وهو ما يمكن أن ينعكس على المزيد من ارتفاع أسعار المستهلك في تركيا.

يأتي ذلك في حين استمر معدل تضخم أسعار المستهلك في تركيا ارتفاعه للشهر السابع على التوالي ليصل إلى 17.14% خلال نيسان/أبريل الماضي بسبب ارتفاع أسعار الطاقة. ويعني هذا أن سعر الفائدة الحقيقية في تركيا تقل عن 2% وهو يعرض الليرة دائما لضغوط المستثمرين.

يذكر أن سعر الفائدة الحقيقية هو الفارق بين سعر الفائدة الرئيسية الرسمية ومعدل التضخم في الدولة.