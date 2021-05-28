إغلاق 6 منشآت وتحرير 84 مخالفة في 1700 جولة بالشرقية

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 1701 جولة رقابية، منها 8 جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، على المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية والمتعلقة بالصحة العامة ومنافذ البيع والمطاعم والمقاهي بالمنطقة، وذلك ضمن جهودها في تكثيف الجانب الرقابي لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة “كورونا”.

وأسفرت الجولات عن إغلاق 6 منشآت مخالفة، وتحرير 84 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتكدس وتطبيق توكلنا، وكذلك تفعيل مبادرة ” ممتثل ” بجميع مدن ومحافظات المنطقة، فيما تلقت 30 بلاغاً حول المنشآت المخالفة عبر مركز البلاغات 940 .

وأكدت أمانة الشرقية استمرار جولاتها الرقابية المكثّفة، والحملات التوعوية، مع التشديد على تطبيق الاشتراطات ومواصلة الجهود لتفعيل الإجراءات المتخذة والرامية إلى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والحرص على سلامة أفراد المجتمع وصحتهم العامة، داعية الجميع إلى ضرورة التعاون معها، بالإبلاغ عن أي مخالفات، على المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، والبلدية، عبر التواصل مع مركز البلاغات لمعالجتها.