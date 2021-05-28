تفاصيل جنوح سفينة بقناة السويس بعد تعرضها لعطل مفاجيء

تعرضت إحدى السفن العابرة للقناة، وهي سفينة الحاويات MAERSK EMERALD خلال عبورها اليوم ضمن قافلة الشمال لعطل مفاجئ في المحركات.

رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع أكد أن الهيئة تعاملت باحترافية مع الموقف المفاجئ، حيث جنحت السفينة بعد حدوث عطل مفاجئ في محركات وأجهزة التوجيه الخاصة.

وأضاف ربيع أن تحرك مجموعة الإنقاذ التابعة للهيئة للتعامل مع الموقف والقيام بأعمال الإنقاذ والتعويم من خلال 4 قاطرات، تتقدمها القاطرة بركة 1 بقوة شد 160 طن، لتستأنف السفينة عبورها بالقناة بعد إصلاح العطل من جانب طاقم السفينة، وهي الآن بمنطقة الانتظار بالبحيرات الكبرى للاطمئنان على حالتها الفنية.

وفي التفاصيل أيضا أضح ربيع أن حركة الملاحة بالقناة لم تتأثر، حيث تم تحويل مسار قافلة الشمال للعبور من خلال تفريعة الدفرسوار الشرقية لتعبر بقناة السويس الجديدة، وهو ما يثبت أهمية قناة السويس الجديدة في رفع معدلات الأمان الملاحي.

كما نوّه أن سفينة الحاويات، التي ترفع علم سنغافورة يبلغ طولها 353 مترا، وعرضها 48 مترا بغاطس 15.50 متر، وبحمولة قدرها 146 ألف طن.