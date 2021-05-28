«فلكية جدة» توضح حقيقة فيديو «اقتراب القمر من الأرض»

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة، إن مقطع فيديو الذي تبلغ مدته 36 ثانية وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر فيه القمر على مسافة قريبة جدًا من سطح الأرض قبل أن يحجب الشمس ويتسبب في لحظة من الظلام، ويتلاشى تحت الأفق وقد تم الادعاء أنه تم تصويره في القطب الشمالي مابين روسيا وكندا مزيف.

وأضاف: “مصدر الفيديو مجهول ومع ذلك من السهل تحديد أن الفيديو تم إنشاؤه بواسطة برنامج حاسوبي مع إضافة مؤثرات صوتية”.

وتابع: “يعرف الجميع أن متوسط ​​المسافة بين القمر والأرض تبلغ 382,900 كيلومتر، ومداره حول الأرض ليس دائري تماما، ففي بعض الأحيان يكون عند نقطة الحضيض – أقرب نقطة من الأرض على مسافة 363,104 كيلومترا، وفي الأوج – أبعد نقطة – على مسافة 405,696 كيلومتر”.

وتابع: “القمر لا يقترب من الأرض كما هو معروض في الفيديو ويلاحظ أيضا في المقطع أنه لا يوجد انعكاس للقمر في البحيرة أدناه؛ ويظهر ساطعًا جدًا على الرغم من وجود الشمس فوق الأفق”.