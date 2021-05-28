الكاف يحقق .. لاعب شهير ولد بعد وفاة والدته بـ 5 سنوات

فتح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تحقيقا في قضية لاعب منتخب الغابون جيلور كانجا الذي يدعي أنه ولد بعد وفاة والدته بخمس سنوات.

وبحسب صحيفة “تي إس أي” النيجيرية فإن اللاعب ولد في عام 1990 في وقت تشير الوثائق إلى أن والدته توفيت في عام 1985، حيث يتعين عليه شرح التناقض في البيانات خلال اجتماعه في لجنة الانضباط.

وأضافت الصحيفة أن اللاعب المحترف في نادي ريد ستار الصربي سيحضر اجتماعا للجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإفريقي ليشرح كيف ولد بعد وفاة والدته بخمس سنوات.

وقد كشفت القضية عندما تقدم اتحاد الكونغو الديمقراطية بشكوى ضد منتخب الغابون متهما الأخير بأنه زوّر أوراقاً رسمية لجيلور كانجا بصفته يحمل الجنسية الكونغولية وليست الغابونية.

وكان جيلور كانجا قد شارك في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا “الكاميرون 2022” بقميص منتخب الغابون وقاده للتأهل عن المجموعة الثانية إلى جانب غامبيا على حساب منتخبي الكونغو الديمقراطية وأنغولا.

وتسبب ذلك في قيام الاتحاد الكونغولي للمطالبة باستبعاد الغابون من المشاركة في كأس أمم إفريقيا التي ستقام العام المقبل في الكاميرون.