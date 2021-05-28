ظهور نصر الله المتعثر يدفع حزبه لاسترضاء عطف اللبنانيين

لا يزال الجدل مستمرا، بعد الظهور المتعثر للأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، حيث حاول الحزب من جهته مخاطبة مشاعر اللبنانيين لأجل التعاطف مع نصر الله.

وزعم نعيم قاسم نائب الأمين العام لجماعة حزب الله، خلال مقطع فيديو، أن صحته بخير، وقد أصابه عارض صحي طارئ خلال الأيام السابقة، وكان يحتاج لعدة أيام للشفاء.

كما ادعى أن محبيه كانوا ينتظرون كلامه في 25 مايو، وأن عدم إطلالته، ستثير تساؤلات في غير محلها، وكان الأفضل أن يطل رغم عدم الشفاء الكامل، حتى يكون إلى جانب المحبين الذين ينتظرون كلامه، بحسب مزاعمه.

وكان نصرالله، قد ظهر الثلاثاء الماضي ، حيث أثار جدلا واسعا بشأن حالته الصحية، بين كل من تابع كلمته المتلفزة، التي ألقاها في ذكرى ما يسمى “عيد المقاومة والتحرير”.

وقد ظهر نصرالله، خلال كلمته، متعبا مرهقا، وكان يلهث ويضطر للسعال باستمرار بين كل جملة وأخرى.

وتوقف عدة مرات لشرب المياه، والتقاط الأنفاس خلال الكلمة، واعتذر عن سعاله المتكرر.

كما غابت الحماسة التي عادة ما يستخدمها نصرالله في مثل هذه المواقف، وحل بدلا عن ذلك الهدوء والخمول والسعال المتكرر.