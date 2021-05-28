وزير الخارجية القطري: السيسي يمثل الشرعية المنتخبة في مصر

أكد وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، أن مصر من الدول الكبرى في المنطقة وتلعب دورا قياديا في الملفات الإقليمية، مشددا على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يمثل الشرعية المنتخبة في مصر.

وأضاف في مقابلة تلفزيونية أن علاقة الدوحة والقاهرة مرت بمراحل توترات كثيرة، لكن كان هناك حفاظ على الحد الأدنى للعلاقة حتى في مرحلة الأزمة، سواء من ناحية عدم مس الاستثمارات القطرية أو تسهيل بقاء الطلاب القطريين في مصر، وهذا كان مقدرا من جانب قطر”.