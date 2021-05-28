مفاجأة.. السعودية تخطط لاستضافة كأس العالم 2030

تسعى المملكة لاستضافة كأس العالم 2030، وأنها ستتقدم بملف رسمي لاحقا للاتحاد الدولي لكرة القدم، وذلك للمرة الأولى فى تاريخها، والثانية فى تاريخ الدول العربية.

وبحسب صحيفة “التايمز” البريطانية، فإن المملكة تخطط لتقديم عرض للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” لاستضافة نهائيات كأس العالم 2030.

وأوضحت أنه من المنتظر أن تنافس ملفا مشتركا بين بريطانيا وأيرلندا على استضافة النهائيات.

وفي التفاصيل فقد استعانت المملكة بشركة استشارية أمريكية لوضع استراتيجية لتقديم عطاء استضافة المونديال.

ونوهت أنه من المثير للاهتمام أن المملكة تفكر فى تقديم ملف بالاشتراك مع دولة من قارة أخرى، وربما حتى من القارة الأوروبية.

وأفادت الصحيفة أن هذه الخطوة من الجانب السعودي، تفسر لماذا طلب الاتحاد السعودي لكرة القدم الأسبوع الماضي من الاتحاد الدولي التفكير فى إقامة كأس العالم كل عامين، حيث وافق الفيفا على دراسة جدوى بشأن ذلك الأمر.

يذكر أن نهائيات كأس العالم 2022 ستقام في دولة قطر، في حين ستقام نهائيات مونديال 2026 فى أمريكا الشمالية، بملف مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.