الصحة العالمية: التحقيق في أصل منشأ #كورونا “مسموم بالسياسة”

قال مسؤول رفيع في منظمة الصحة العالمية الجمعة 28 مايو إن التحقيقات في أصول فيروس كورونا “تسممها السياسة”.

وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الأربعاء أنه أمر وكالات المخابرات بإجراء “تقرير عن أحدث تحليلاتها لأصول فيروس كورونا، بما في ذلك ما إذا كان ناتجًا عن اتصال بشري مع حيوان مصاب أو من حادث معمل.

وتعرضت منظمة الصحة العالمية لضغوط متزايدة في الأيام الأخيرة من المسؤولين الأميركيين والأوروبيين لإلقاء نظرة أخرى على ما إذا كان الفيروس التاجي قد هرب من مختبر في ووهان بالصين بعد ظهور تقرير استخباراتي أمريكي لم يكشف عنه سابقًا، وكشف عن أن ثلاثة باحثين سعوا إلى مستشفى الرعاية بعد الإصابة بأعراض تشبه فيروس كورونا في نوفمبر 2019.