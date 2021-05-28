«إمام أوغلو» في مصيدة «أردوغان».. ومطالبة بسجنه 4 أعوام

تلقت محكمة تركية لائحة اتهام تطالب بالسجن لأكثر من 4 أعوام لرئيس بلدية اسطنبول المعارض للرئيس رجب طيب أردوغان.

وبحسب ما نشرته وسائل إعلام اليوم الجمعة فإن المحكمة قبلت لائحة الاتهام، بسبب تصريحات مهينة لكبار المسؤولين.

وأضافت أن المدعي العام طلب بالسجن 4 أعوام وشهراً لرئيس البلدية أكرم إمام أوغلو الذي وصف قرار أعضاء المجلس الأعلى الانتخابي بإبطال نتائج الانتخابات البلدية في 31 مارس 2019 فاز فيها بـ”الغباء” عندما كان يتقدم بـ13 ألف صوت على مرشح الحزب الحاكم المدعوم من أردوغان في الاقتراع الذي أبطل.

وكان إمام أوغلو قد فاز على خصمه بما يقارب 800 ألف صوت في الانتخابات الجديدة التي أجريت في يونيو من ذات العام.

كما رفض إمام أوغلو تهمة الإهانة، مؤكدا أن تصريحاته ضد السلطة الانتخابية كانت مجرد انتقاد حاد.

ومن المعروف أن إمام أوغلو ينتمي إلى حزب الشعب الجمهوري، أحد أبرز خصوم أردوغان، ويتعرض بانتظام لتحقيقات إدارية أو قضائية، بسبب سلوكيات وصفت بغير المحترمة.