الإبقاء على التبديلات الخمسة حتى نهائيات مونديال 2022

قرر مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (إيفاب)، المسؤول عن القوانين الناظمة للعبة الشعبية الأولى، تمديد اعتماد التبديلات الخمسة خلال المباريات حتى نهاية 2022، ما يعني أن هذه القاعدة التي اعتمدت بسبب تداعيات “كوفيد-19″، ستُطبق في مونديال قطر المقرر أواخر 2022.

وقال “إيفاب” في بيانه إن “القاعدة التي طبقت بعدما معاودة المنافسات العام الماضي، إثر توقف لأشهر عدة بسبب تفشي فيروس كورونا، ستبقى قائمة حتى 31 ديسمبر (كانون الأول) 2022 بالنسبة “لكافة المسابقات الكبرى”.

وأشار “إيفاب” الى أن قرار تمديد اعتماد التبديلات الخمسة عوضاً عن ثلاثة جاء نتيجة ” تحليل عالمي للتأثير المستمر لكوفيد-19 على كرة القدم، بالإضافة الى دراسات قام بها من العديد من أصحاب المصلحة الرئيسيين من جميع أنحاء مجتمع كرة القدم”.

وسبق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أن قرر أيضاً اعتماد قاعدة التبديلات الثلاثة في كأس أوروبا التي تنطلق الشهر المقبل والتي كانت مقررة أصلاً في صيف 2020، لكنها أرجئت بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وتُعتمد قاعدة التبديلات الخمسة في دوري الأبطال، الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ)، وغالبية الدوريات في أوروبا باستثناء الدوري الإنجليزي الممتاز من بين الدوريات الخمس الكبرى في “القارة العجوز”.

واتخذ القرار بسبب الجداول المزدحمة للمنافسات بعد استئنافها، ما من شأنه أن يؤثر على سلامة اللاعبين.