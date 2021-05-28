استقبل الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ، في مقر إقامته بالعاصمة الألمانية برلين، اليوم ، المتحدث باسم السياسة الخارجية للحزب الديمقراطي الاشتراكي نيلس سميد.
كما استقبل ، متحدِّث السياسة الأمنية لحزب الخضر الدكتور توبياس ليندنر.
وجرى خلال الاستقبالَين بحث عدد من الموضوعات المهمة.
وزير الداخلية يستقبل مسؤولَيْن ألمانيَيْن
الرياض- الوئام- واس:
استقبل الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ، في مقر إقامته بالعاصمة الألمانية برلين، اليوم ، المتحدث باسم السياسة الخارجية للحزب الديمقراطي الاشتراكي نيلس سميد.