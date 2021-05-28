فضيحة مدوية للحوثي.. أمين المليشيا بصنعاء ينهب 220 مليون ريال بحجة دعم فلسطين

لا تزال مليشيا الحوثي المتمردة في اليمن تنشر شعارات وأباطيل كاذبة، لأجل نهب أموال اليمنيين.

آخر هذه الشعارات المكذوبة ما كشفه قيادي حوثي عن فضيحة مدوية قام بها أمين المليشيا بصنعاء حمود عباد المعيّن.

وكان أمين الميليشيا قد تمكن من نهب 220 مليون ريال يمني من التبرعات التي جمعتها الميليشيات بحجة دعم فلسطين.

يذكر أن مليشيا الحوثي تقوم بعمليات نهب ممنهجة في صنعاء، حيث قامت في جرافة حوثية وقت سابق، بتدمير مجمع تجاري بشارع الخمسين وسط صنعاء لرفض صاحبه دفع الإتاوات.

وبحسب وسائل إعلام محلية حينها ، فقد قامت جرافات تابعة للميليشيا الحوثية بهدم مول العرب التابع للتاجر المطحني في منطقة الخمسين بالعاصمة صنعاء، ضمن حربها المستعرة ضد القطاع الخاص والتجار.

وأضافت أن الميليشيات الحوثية بررت هدم مول العرب، بأن هناك خلافات على أرضية البناء، إلا أن معلومات أخرى أكدت أن الجماعة فشلت في ابتزاز التاجر واختلاس جبايات.