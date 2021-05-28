آخر خرافات الحوثي باليمن: “من يعبد الصنم ليس كافرا”

الفكر الحوثي الذي تروجه المليشيا منذ وجودها في اليمن، قائم على نشر الخداع والتضليل وتجهيل المجتمع.

المحلل السياسي اليمني محمد جميح ذكر العديد من خرافات الحوثي التي يروجها لأجل تجهيل المجتمع ونشر الخرافات.

وأضاف جميح على حسابه في تويتر أن حسين الحوثي يقول بكل وضوح إن الذي يعبد الصنم ليس كافراً بالله،ولكن من يرفض ولاية علي بن أبي طالب هو الكافر.

وأوضح أن حسين الحوثي إمام التكفيريين، لكن لأن جماعات “التشيع السياسي” مرضي عنها، بسبب توجهاتها في ضعضعة الأوضاع الداخلية للمسلمين، فإن هناك من يغض الطرف عن إرهابها ومنهجها التكفيري.

ونوّه أن الحوثيين في شعاراتهم التعبوية يهتفون أن الله أمرهم بتولي «سيدي ومولاي عبدالملك بدر الدين الحوثي».

وتابع قائلا : عندما تقول لمن وضعوا هذا الشعار: أين ورد النص على اسم عبدالملك في القرآن الكريم أو الحديث؟ يستشهدون بنصوص عامة في «ولاة الأمر»، ليس فيها ذكر لشخص بعينه.

وذكر أيضا أنه من سخافات الحوثي أن بعض المحاصيل الزراعية في بعض مناطق اليمن أصيبت مرة بالتلف نتيجة لنوع من الحشرات الزراعية الموسمية الضارة، فاستغل الحوثيون هذا الأمر ليضخوا مادة إعلامية ضخمة نسجت لتعضيد الإشاعة التي روجوا لها حول «جريمة طائرات التحالف التي قصفت المزارع بهذه الحشرات الضارة من أجل تجويع الشعب اليمني».

كما أشار إلى أنه في العام الماضي حذّر مفتي الحوثيين شمس الدين شرف الدين من على منبر الجامع الكبير في صنعاء القديمة من «صرخة» تصدر من السماء وتهز الأرض ستحدث ليلة الجمعة منتصف شهر رمضان ، على اعتبار أنه جاء في مروياتهم، أنه إذا وافقت ليلة الجمعة ليلة النصف من رمضان فإن أمرا جللا سيحدث، وانتشرت الإشاعة، ووضع البعض أكفهم على قلوبهم، قبل أن تنجلي ليلة الجمعة المحددة بسلام.