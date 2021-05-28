خسائر فادحة.. طيران التحالف يدك مواقع الحوثي بمأرب وصعدة

استهدف طيران تحالف دعم الشرعية، تجمعات وتحركات لمليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في مواقع متفرقة بجبهة المشجح في مأرب.

وقد تركزت الغارات، على مواقع متفرقة من جبهة “المشجح” من مديرية صرواح الواقعة على الحدود من صنعاء والتي تعد خطوطها إلى مأرب أكبر ممرات إمداد للتعزيزات الحوثية.

وأسفرت الغارات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا وتدمير آليات ومعدات قتالية تابعة لها.

وفي التفاصيل الميدانية أيضا في محافظة الجوف المجاورة لمأرب، قال المتحدث العسكري للمنطقة العسكرية السادسة ربيع القرشي إن الجيش اليمني تصدى لسلسلة من الهجمات البرية المتتالية للمليشيات الحوثية.

وأضاف أن الجيش في المحاور الشمالية للمحافظة التي تقع أيضا على الحدود مع صعدة والمملكة شمالي شرق البلاد، خاض معارك طاحنة بعيد هجمات متتابعة شنها الحوثيون في مسعى للتقدم العسكري صوب مواقع محيطة بمعسكر الخنجر الاستراتيجي.

وتأتي الغارات الجوية بعد أيام من إعلان الدفاع اليمنية، الأربعاء الماضي، مقتل وإصابة مسلحين حوثيين في قصف مدفعي استهدف مجموعات كانت تحاول التسلل إلى مواقع عسكرية في جبهة الكسّارة غرب مأرب.

فيما أعلن الحوثيون مقتل ثلاثة من عناصرهم، إثر تعرضهم لقصف مدفعي على منطقة الرقو بمديرية منبه بمحافظة صعدة.