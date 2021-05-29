رئيس برشلونة: لن نعتذر عن عدم المشاركة في دوري السوبر

قال رئيس برشلونة إن ناديه لن يعتذر عن دوره في تأسيس دوري السوبر الأوروبي، وإنه سيطعن ضد أي عقوبة يفرضها عليه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

واستمرت أندية ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس في المشروع الذي انهار الشهر الماضي بعد انسحاب جميع الأندية الإنجليزية الستة بالإضافة إلى إنتر ميلان وميلان وأتليتيكو مدريد.

وبدأ اليويفا إجراءات انضباطية ضد برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس يوم الثلاثاء الماضي، ما دفع الأندية الثلاثة لإصدار بيان مشترك قالوا فيه إنهم لن يخضعوا لضغوط “يويفا”.

وقال لابورتا في مؤتمر صحافي : أبلغت (رئيس يويفا، تشيفرين إننا لن نعتذر. ولا نخطط لدفع أي غرامة بناء على عقوبة ضدنا. إذا صدرت ضدنا أي عقوبة سنرفع الأمر إلى محكمة التحكيم الرياضية.

وقال لابورتا، الذي انتخت رئيسا للنادي القطالوني للمرة الثانية في مارس الماضي بعدما وقع سلفه جوسيب ماريا بارتوميو على انضمام النادي لدوري السوبر الأوروبي، إن برشلونة وافق على البقاء ضمن المشروع “لحماية مصالحنا وجعل كرة القدم مستدامة”.

وأشار أيضاً إلى الإجراءات التي بدأتها محكمة مدريد التي طالبت محكمة العدل الأوروبية بتحديد ما إذا كان الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا) واليويفا يخرقان قانون المنافسة للاتحاد الأوروبي من خلال منع الأندية من تأسيس دوري السوبر الأوروبي الانفصالي.

وأضاف : لدينا حكم يسمح لنا بتنظيم المسابقات. نظراً لأن العديد من الأندية انسحبت بعد تعرضها لضغوط من الحكومات ويويفا، فإن دوري السوبر لم يعد موجودا بعد الآن.

لكن الحقوق التي منحتها المحكمة للأندية لا تزال قائمة. نملك الحق في تنظيم البطولات إذا أردنا ذلك.