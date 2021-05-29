أمريكا: 33 مليون إصابة بفيروس #كورونا

أشارت بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرغ للأنباء، إلى ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، أمس الجمعة، بنسبة 0.1% خلال 24 ساعة حتى الساعة 03:10 مساء بتوقيت نيويورك، ليصل إجمالي إصابات كورونا في البلاد إلى 33.2 مليون حالة إصابة.

وجاءت الزيادة على المستوى الوطني مماثلة لمتوسط الزيادة اليومية المسجلة الأسبوع الماضي، والبالغ 0.1%.

وتم تسجيل أكبر عدد من الإصابات المؤكدة حتى الآن في ولاية كاليفورنيا، حيث بلغ الإجمالي 3.79 مليون حالة، بزيادة 0.1% عما كانت عليه في نفس الوقت الخميس.

وشهدت ولاية واشنطن زيادة بنسبة 0.4% في الإصابات عن نفس التوقيت أمس، ليرتفع الإجمالي بها إلى 433 ألفاً و701 حالة.

وشهدت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من الوفيات المرتبطة بكورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، بواقع167 حالة وفاة.