بيانات أمريكية ترفع أسعار #النفط لأكثر من 5%

ختمت أسعار النفط الأسبوع مرتفعة بأكثر من 5% مع صعود خام القياس العالمي برنت امس الجمعة 28 مايو ليغلق عند ذروة عامين، بفضل بيانات قوية للاقتصاد الأميركي وتوقعات لانتعاش الطلب العالمي مما طغى على بواعث القلق من زيادة المعروض الإيراني فور رفع العقوبات.

وارتفع برنت 17 سنتا بما يعادل 0.2% ليتحدد سعر التسوية عند 69.63 دولار للبرميل، وهو أعلى إقفال له منذ مايو 2019.

وزاد الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 53 سنتا أو 0.79% ليغلق على 66.32 دولار للبرميل.

ويتوقع المحللون انتعاش الطلب العالمي على النفط ليقترب من 100 مليون برميل يوميا في الربع الثالث من العام بفضل موسم الرحلات الصيفية في أوروبا والولايات المتحدة عقب برامج واسعة النطاق للتطعيم ضد فيروس كورونا.