إقالات جديدة في المصرف المركزي التركي

استبدل البنك المركزي التركي المديرين التنفيذيين في بعض إداراته الرئيسية، وهي الخطوة الأخيرة في تعديل وزاري أوسع بدأ بإقالة الرئيس رجب طيب اردوغان لمحافظ صديق للسوق.

وكان المديرون التنفيذيون للإدارات المصرفية والبحثية والإحصائية من بين كبار موظفي البنك المركزي الذين تم استبدالهم في 27 مايو وفقًا لأشخاص لديهم معرفة مباشرة بالموضوع.

وقال هؤلاء الأشخاص الذين تحدثوا شرط عدم الكشف عن هويتهم، إنه تم إجراء بعض التغييرات في الموظفين أيضاً في إدارات الميزانية والشؤون القانونية، من دون الإعلان عن التغييرات الداخلية للجمهور.

وامتنع البنك المركزي عن التعليق.

وتأتي هذه الخطوة بعد شهرين من إقالة أردوغان المحافظ ناجي إقبال، ثالث محافظ للبنك في أقل من عامين، مما أدى إلى انهيار الأسواق التركية.

واستبدل أردوغان الذي يحمل أفكاراً غير تقليدية حول السياسة النقدية وتأثيرها على التضخم، ثلاثة أعضاء إضافيين في لجنة تحديد أسعار الفائدة بالبنك المركزي منذ تنصيب ساهاب كافجي أوغلو محافظًا جديدًا.