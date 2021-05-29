حصاد دوري الأبطال قبل نهائي الأحلام في بورتو البرتغالية #مانشستر سيتي_تشيلسي

يجمع نهائي دوري أبطال أوروبا بين فريقي مانشستر سيتي وتشيلسي الإنجليزيين، اليوم السبت، على ملعب “دراغاو” بمدينة بورتو البرتغالية.

حفلت منافسات النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا، بالعديد من الأرقام القياسية المميزة، سواء للاعبين أو الأندية، نستعرض أبرزها في التقرير التالى، وفقاً للموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”:

أقيمت 124 مباراة في منافسات دوري الأبطال هذا الموسم، وشهدت تسجيل 365 هدفاً.

بلغ المتوسط التهديفي 2.94 هدف في المباراة الواحدة، معدل هدف كل 32 دقيقة.

وشهدت الفترة من الدقيقة (76 حتى 90) أكبر عدد من الأهداف في المباريات برصيد (66 هدفاً).

ويعتبر مانشستر سيتي الفريق الوحيد الذي حافظ على سجله خالياً من الهزائم حتى الآن.

ويعد بايرن ميونخ الفريق الأكثر تسجيلاً للأهداف برصيد 27 هدفاً، يليه السيتي 25 هدفاً.

وحقق مانشستر سيتي أكبر عدد من الانتصارات في المسابقة برصيد 11 فوزاً.

ويملك فريقى تشيلسي والسيتي أقوى خط دفاع، باستقبال شباك كل منهما 4 أهداف.

ويأتي حارس ريال مدريد الإسباني، البلجيكي تيبو كورتوا، وحارس باريس سان جيرمان، كيلور نافاس، في صدارة قائمة اللاعبين الأكثر مشاركة برصيد 12 مباراة، بإجمالي 1080 دقيقة.

ويتصدر لاعب يوفنتوس الإيطالي، الكولومبي خوان كوادرادو، قائمة اللاعبين الأكثر صناعة للأهداف برصيد 6 تمريرات حاسمة.

ويغرد النجم النرويجي الشاب إيرلينغ هالاند بصدارة قائمة أفضل هدافي دورى الأبطال برصيد 10 أهداف، يليه كيليان مبابي 8 أهداف.