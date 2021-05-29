ممثل خامنئي عن مقاطعي انتخابات #إيران: ليسوا مُسلمين

قال ممثل المرشد الإيراني وخطيب الجمعة في مدينة مشهد، أحمد علم الهدى، في صلاة الجمعة أمس، إن مقاطعة الانتخابات في إيران بمثابة ترك الإسلام، والذين يقولون إننا لن نشارك في الانتخابات ليسوا مسلمين.

وأشار إمام جمعة مشهد بحسب موقع “إيران إينترنشنال” إلى جزء من كتاب “أصول الكافي” للکليني، وفسره بأن: الذي يقول إنني لن أصوت في الانتخابات حسب رواية عن الرسول ليس بمسلم، فما بالك بالكاتب صاحب القلم المكسور الذي يدعو لمقاطعة الانتخابات.

وأضاف أن قيام المرشد ومراجع التقليد بإصدار فتاوى حول أن المشارکة في الانتخابات هي واجب ديني يستند إلى هذه الرواية.

وستجرى الانتخابات الرئاسية الإيرانية يوم 18 يونيو القادم. وقد أيَّد مجلس صيانة الدستور تأهيل 7 مرشحين فقط، هم: إبراهيم رئيسي، ومحسن رضائي، ومحسن مهر علي زاده، وسعيد جليلي، وعلي رضا زاكاني، وعبد الناصر همتي، وأمير حسين قاضي زاده هاشمي، من بين 592 شخصا تقدموا لخوض الانتخابات.

يشار إلى أن أحمد علم الهدى ممثل المرشد في محافظة خراسان الرضوية، شمال شرقي إيران، هو والد زوجة رئيس السلطة القضائية، إبراهيم رئيسي، صاحب الحظ الأکبر في الانتخابات الرئاسية الإيرانية، التي ستجرى في يونيو القادم.