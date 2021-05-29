169 مليون إجمالي إصابات كورونا حول العالم

أظهر إحصاء لـ”رويترز” أن أكثر من 169.29 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم.

ووصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و665531.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

روسيا تسجل 9289 إصابة جديدة بكورونا و401 وفاة

سجّلت روسيا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 9289 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و401 وفاة.

وأفاد مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا، اليوم أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 5053748 إصابة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 120807 وفيات، مشيرًا إلى أن حالات الشفاء في البلاد ارتفعت إلى 4670484 حالة ، بعد مغادرة 9250 حالة المستشفى خلال الـ 24 ساعة الماضية.

الهند تسجل أدنى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ 46 يوما

أعلنت الهند اليوم تسجيل 173921 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهي أدنى حصيلة إصابات يومية خلال 46 يوما مع استمرار الإصابات في التراجع.

وظلت حصيلة الوفيات اليومية فوق حاجز 3 آلاف وفاة، حيث تم تسجيل 3563 وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات كورونا في الهند إلى 27 مليونا و719431 إصابة بينما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 318821 وفاة.

ألمانيا تسجل 5426 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم السبت أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى ثلاثة ملايين و675296 بعد تسجيل 5426 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 88350 بعد تسجيل 163 حالة جديدة.